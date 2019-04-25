ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада приняла закон для развития рынка "зеленой" энергетики

Новости » Энергетика    25.04.2019 - 16:47
Рада приняла закон для развития рынка "зеленой" энергетики
Иллюстративное фото (Varnum LLP)

Законом предусматривается проведение аукционов по распределению квоты господдержки проектам возобновляемой энергетики

Парламент поддержал во втором чтении законопроект для развития зеленой энергетики в Украине - №8449-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии". За документ проголосовал 251 нардеп, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ был разработан для создания конкурентных основ для оказания поддержки проектам строительства объектов возобновляемой энергетики и достижения баланса интересов общества и потребителей электрической энергии и других участников рынка. Ожидается, что принятие закона уменьшит нагрузку на цену электроэнергии.

"Достигается цель приближения украинского законодательства к законодательству ЕС по оказанию помощи в сфере энергетики", - подчеркивается в пояснительной записке.

Законом определено, что начиная с 1 января 2020 года получение поддержки для субъектов хозяйствования, которые реализуют в сфере ВИЭ проекты определенной величины, возможно исключительно при участии таких субъектов в аукционе по распределению квоты поддержки и их победы.

Проектом закона предлагается, чтобы первые аукционы проводились в 2020 году для распределения квоты 2020 года. При этом Кабмину поручено обеспечить проведение пилотного аукциона в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного закона, но не позднее 31 декабря 2019 года.

Предусматривается, что размеры ежегодных квот определяются, исходя из целевых показателей развития возобновляемой энергетики, установленных международными обязательствами Украины, Энергетической стратегией Украины, и с учетом результатов оценки оператором системы передачи соответствия (достаточности) генерирующих мощностей и плана развития системы передачи. В ежегодной квоте определяются отдельно доли для проектов СЭС, проектов ВЭС и проектов других видов ВИЭ.

Предлагается установить, что Кабмин ежегодно до 1 декабря устанавливает размер ежегодной квоты государственной поддержки на следующие пять лет подряд.

Напомним, данный закон Рада приняла за основу в первом чтении в конце декабря 2018 года. За документ со второго раза проголосовали 227 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, в рамках рассмотрения законопроекта о защите детей №8295 народные депутаты рассмотрели и отклонили поправку, касающуюся налоговых льгот для зеленой энергетики.

Добавим, Кабинет министров считает, что общий объем потенциальных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики Украины составляет 12 млрд евро.

Нардепы отказались рассматривать законопроекты по реформе парламента ВР одобрила за основу закон о режиме общего транзита с ЕС
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Темы: Заседание Рады
Новости Украины Верховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь