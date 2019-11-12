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ВР схвалила зниження тиску на бізнес з боку держави

Новини » Політика     12.11.2019 - 13:58
ВР схвалила зниження тиску на бізнес з боку держави
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Парламент підтримав зниження тиску з боку органів нагляду

Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2172, який направлений на зниження тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду. Відповідне рішення підтримали 310 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Даний законопроект спрямований на зниження корупційних ризиків у діяльності чиновників при здійсненні перевірок, посилення захисту споживачів та інших суспільних інтересів у разі виявлення на ринку нехарчової продукції, небезпечної, що становить ризик та / або не відповідає встановленим вимогам.

Законопроект також є важливим з точки зору виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС в частині приведення законодавства у сфері державного ринкового нагляду у відповідності з вимогами законодавства Європейського союзу.

Нагадаємо, в кінці вересня набув чинності закон про зменшення тиску на бізнес. Зокрема, до Кримінального кодексу України внесено зміни, згідно з якими виключено статтю 205. Дана стаття визнавала кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) для прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

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