ВР схвалила зниження тиску на бізнес з боку держави

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Парламент підтримав зниження тиску з боку органів нагляду

Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2172, який направлений на зниження тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду. Відповідне рішення підтримали 310 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Даний законопроект спрямований на зниження корупційних ризиків у діяльності чиновників при здійсненні перевірок, посилення захисту споживачів та інших суспільних інтересів у разі виявлення на ринку нехарчової продукції, небезпечної, що становить ризик та / або не відповідає встановленим вимогам.

Законопроект також є важливим з точки зору виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС в частині приведення законодавства у сфері державного ринкового нагляду у відповідності з вимогами законодавства Європейського союзу.

Нагадаємо, в кінці вересня набув чинності закон про зменшення тиску на бізнес. Зокрема, до Кримінального кодексу України внесено зміни, згідно з якими виключено статтю 205. Дана стаття визнавала кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) для прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.