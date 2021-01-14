ВР хочет запретить "акустическое насилие" в транспорте: комитет работает над законом

Фото: маршрутки (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада может запретить "акустическое насилие" в общественном транспорте. Комитет по вопросам европейской интеграции Украины в Европейский союз работает над соответствующим законопроектом №3006.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон предлагает запрет на трансляцию в салонах рейсовых автобусов музыки, звука фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке (передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров).

В такси или во время нерегулярных автобусных перевозок такая трансляция допускается по согласию всех пассажиров.

"Особенно острой эта проблема является на автомобильном пассажирском транспорте всех видов. Пассажиры вынуждены в течение поездки, иногда многочасовой, слушать навязчивые звуки, которые они не заказывали. Такая ситуация недопустима и нарушает естественное право людей на собственное частное пространство и тишину", - указано в сообщении ВР.

Проект поручает органам исполнительной власти изменить правила перевозок на всех видах пассажирского транспорта, а именно предусмотреть защиту пассажиров от акустического насилия.

Напомним, Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги по Украине в 2020 году. Проезд в городском транспорте за год подорожал 7,8% - с 5,1 гривны до 5,5 гривны.

Как писало РБК-Украина, проезд в городском транспорте за 2019 год в среднем по Украине подорожал 15,9% - с 4,4 грн до 5,1 гривны.