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Общественный транспорт за год подорожал на 8%: в каких городах платят больше

Киев, Среда 13 января 2021 13:44
Общественный транспорт за год подорожал на 8%: в каких городах платят больше
Фото: автобус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Самый дорогой проезд в Киеве, самый дешевый в Херсонской области

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги по Украине в 2020 году. Проезд в городском транспорте за год подорожал 7,8% - с 5,1 гривен до 5,5 гривен.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

В то же время, бензин А-95 подешевел за год на 11,1% до 25,0 гривен за литр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельное топливо - на 12,4% до 24,1 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 1,4% до 12,7 гривен за литр.

По данным статистического ведомства, самая высокая стоимость проезда в Киеве - 8,0 гривен за билет. Далее идут Львовская (7,0 гривен) и Донецкая области (6,8 гривен).

Самая низкая стоимость проезда в Черкасской (3,0 гривен) и Херсонской областях (2,5 гривен). Данные по Закарпатской области отсутствуют.

Общественный транспорт за год подорожал на 8%: в каких городах платят больше

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,9%. С начала года инфляция составила 5,0%.

Напомним, по данным Госстата, проезд в городском транспорте за 2019 год в среднем по Украине подорожал 15,9% - с 4,4 грн до 5,1 гривен.

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