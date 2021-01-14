ВР хоче заборонити "акустичне насильство" у транспорті: комітет працює над законом

Фото: маршрутки (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховна рада може заборонити "акустичне насильство" у громадському транспорті. Комітету з питань європейської інтеграції України до Європейського союзу працює над відповідним законопроектом №3006.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон пропонує заборону на трансляцію в салонах рейсових автобусів музики, звуку фільмів чи інших звукових сигналів, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів).

В таксі або під час нерегулярних автобусних перевезень така трансляція допускається за згодою всіх пасажирів.

"Особливо гострою є ця проблема на автомобільному пасажирському транспорті всіх видів. Пасажири змушені упродовж поїздки, іноді багатогодинної, слухати нав’язливі звуки, яких вони не замовляли. Така ситуація є неприпустимою і порушує природне право людей на власний приватний простір і тишу", - вказано у повідомленні ВР.

Проект доручає органам виконавчої влади змінити правила перевезень на всіх видах пасажирського транспорту, а саме передбачити захист пасажирів від акустичного насильства.

Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги по Україні у 2020 році. Проїзд у міському транспорті за рік подорожчав 7,8% - з 5,1 гривні до 5,5 гривень.

Як писало РБК-Україна, проїзд у міському транспорті за 2019 рік в середньому по Україні подорожчав 15,9% - з 4,4 грн до 5,1 гривні.