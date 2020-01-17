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ВР хоче уповноважити Кабмін визначати адмінцентри територіальних громад

Новини » Політика     17.01.2020 - 12:48
ВР хоче уповноважити Кабмін визначати адмінцентри територіальних громад
Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

Відповідний законопроект за основу підтримали 288 нардепів

Парламент підтримав за основу законопроект №2653 "Про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, законом передбачається ввести поняття адміністративного центру територіальної громади та території територіальної громади.

Документом пропонується надати право Кабінету міністрів приймати рішення щодо визначення адміністративних центрів територіальних громад і територій територіальних громад, а також подавати до ВР проекти законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів, що дасть можливість завершити процес формування спроможних територіальних громад і утворити райони, які відповідають європейським вимогам і стандартам формування територіальних одиниць

Нагадаємо, 16 січня президент України Володимир Зеленський відкликав законопроект про децентралізацію.

Раніше посольства Німеччини та Канади розкритикували можливі зміни в Конституцію України щодо децентралізації. Зокрема, західні посольства заявили, що ця реформа не зміцнює права місцевих громад.

До цього повідомлялося, що для ухвалення законопроекту про децентралізацію влади 24 січня відбудеться позачергове засідання Верховної ради України.

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