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Западные посольства раскритиковали законопроект о децентрализации

Новости » Политика     15.01.2020 - 11:35
Западные посольства раскритиковали законопроект о децентрализации
Фото: посольство Германии (twitter com GermanyinUA)

Посольство Германии считает, что эти изменения не укрепляют права общин

Посольства Германии и Канады раскритиковали возможные изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации. Об этом сообщает пресс-служба посольств.

В частности, немецкое посольство считает, что эти изменения не укрепляют права общин.

"Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!" - отметили в посольстве.

Западные посольства раскритиковали законопроект о децентрализации

Также канадское посольство обеспокоено законопроектом № 2598.

"Канада разделяет беспокойство многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов относительно законопроекта № 2598, которые ограничивают демократические процессы", - говорится в сообщении.

Западные посольства раскритиковали законопроект о децентрализации

Напомним, сегодня Рада рассмотрит включение в повестку дня изменения в Конституцию относительно децентрализации.

В "Слуге народа" уверены, что будет позитивный вывод Конституционного суда относительно законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти. В законопроекте за оккупированным Севастополем останется специальный статус.

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