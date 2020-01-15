Западные посольства раскритиковали законопроект о децентрализации

Фото: посольство Германии (twitter com GermanyinUA)

Посольство Германии считает, что эти изменения не укрепляют права общин

Посольства Германии и Канады раскритиковали возможные изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации. Об этом сообщает пресс-служба посольств.

В частности, немецкое посольство считает, что эти изменения не укрепляют права общин.

"Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!" - отметили в посольстве.

Также канадское посольство обеспокоено законопроектом № 2598.

"Канада разделяет беспокойство многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов относительно законопроекта № 2598, которые ограничивают демократические процессы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Рада рассмотрит включение в повестку дня изменения в Конституцию относительно децентрализации.

В "Слуге народа" уверены, что будет позитивный вывод Конституционного суда относительно законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти. В законопроекте за оккупированным Севастополем останется специальный статус.