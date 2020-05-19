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ВР хочет разрешить реконструировать дороги без получения разрешения на стройработы

Новости » Политика     19.05.2020 - 17:08
ВР хочет разрешить реконструировать дороги без получения разрешения на стройработы
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

За соответствующий законопроект №2680 проголосовали 227 парламентариев

Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2680 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об оптимизации дорожного строительства и совершенствования законодательства в сфере градостроительной деятельности". За документ проголосовали 227 нардепов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Законом предусматривается отмена необходимости получения разрешения на выполнение строительных работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог, по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями или подлежат оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с ЗУ "Об оценке воздействия на окружающую среду".

Также предлагается ввести получение права на выполнение указанных строительных работ на таких сооружениях на основании уведомления о начале выполнения строительных работ.

Проектом планируется отменить согласование главным архитектором градостроительного и архитектурного проектного решения объектов, расположенных в исторической части города, исторических ареалах, на магистралях и площадях общегородского значения.

Кроме того, предлагается возложить на заказчика и подрядчика обязанность применять строительные материалы, изделия и конструкции, которые соответствуют требованиям технических регламентов.

Напомним, в начале февраля Кабинет министров на заседании отменил обязательное получение разрешения от Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) о начале работ по капитальному строительству автомобильных дорог общего пользования.

Как писало РБК-Украина, ранее правительство анонсировало в 2020 году тотальные изменения в дорожной отрасли. В частности, планируется отремонтировать около 6 тыс. автомобильных дорог.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Рададороги
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