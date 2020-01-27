Глава "Укравтодора": в 2020 году мы перезапустим дорожную систему Украины

Фото: глава "Укратодора" Александр Кубраков (пресс-служба)

Кубраков анонсировал полную перезагрузку дорожной системы Украины

В 2020 году Украину ждут тотальные изменения в дорожной отрасли. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава государственного Агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков, передает РБК-Украина.

"Коррупция, устаревшая система регионального управления, бюрократия и, самое главное, - это плохие дороги. Сейчас 90-95% всех украинских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии. И около половины из них нуждается в полном обновлении", - написал глава "Укравтодора", имея в виду состояние дорожной отрасли в прошлые годы.

В свою очередь, по его словам, программа перезагрузки дорожной отрасли, которая была представлена в понедельник, 27 января, "Укравтодором" и правительством, предусматривает ремонт в течение 2020 года более 6 000 км дорог государственного и местного значения. Таких объемов, по словам Кубракова, Украина ранее не знала.

Для выполнения амбициозных планов уже привлечена рекордная сумма финансирования.

"Цель - более 6 тыс. км обновленных дорог. Рекордные 85 млрд грн привлеченных средств. И новая управленческая политика. Все это поможет сделать этот год переломным", - пишет Кубраков.

Чтобы эти планы воплотились в реальность, в дорожной отрасли уже произошли кардинальные изменения. В частности, как пишет Кубраков, 70% руководящего состава дорожных организаций в регионах уже обновлено. Внедряется современная система оценки качества выполненных работ и KPI для самих сотрудников.

Кроме этого, оптимизируется закупочный процесс, разрабатывается единая тендерная документация и единый договор. То есть для подрядчиков максимально облегчается бюрократическая составляющая.

Также в работе "Укравтодора" активно внедряются и новейшие IT-разработки.

"Цели очень амбициозны. Но с той поддержкой, которую мы имеем от бизнеса, всех ветвей государственной власти и общественности - у нас все получится", - уверен Александр Кубраков.

Напомним, советник премьер-министра Юрий Голик недавно заявил о коренном изменении подхода к дорожным ремонтным работам. Вместо так называемого "ямочного" ремонта теперь дороги будут ремонтироваться целиком и в течение одного года.