ВР хоче дозволити реконструювати дороги без отримання дозволу на будівельні роботи

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

За відповідний законопроект №2680 проголосували 227 парламентарів

Верховна рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №2680 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності". За документ проголосували 227 нардепів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Законом передбачається скасування необхідності отримання дозволу на виконання будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля".

Також пропонується запровадити отримання права на виконання вказаних будівельних робіт на таких спорудах на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

Проектом планується скасувати погодження головним архітектором містобудівного та архітектурного проектного рішення об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення.

Крім того, пропонується покласти на замовника та підрядника обов’язок застосовувати будівельні матеріали, вироби і конструкції, які відповідають вимогам технічних регламентів.

Нагадаємо, на початку лютого Кабінет міністрів на засіданні скасував обов'язкове одержання дозволу від Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБі) про початок робіт з капітального будівництва автомобільних доріг загального користування.

Як писало РБК-Україна, раніше уряд анонсував у 2020 році тотальні зміни в дорожній галузі. Зокрема, планується відремонтувати близько 6 тис. автомобільних шляхів.

Автор: Юлия Струк