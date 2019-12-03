ВР хочет изменить Налоговый кодекс для совершенствования администрирования налогов

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве", передает корреспондент РБК-Украина

Отметим, профильный комитет рекомендовал принять за основу законопроект №1210-1, однако в ходе голосования для его принятия не хватило одного голоса - его поддержали лишь 225 нардепов при 226 минимально необходимых. Однако парламентарии приняли за основу законопроект №1210, за него проголосовали 232 депутата Рады.

В пояснительной записке отмечается, что современные правила налогообложения бизнеса дают много возможностей для спекулирования налоговыми ставками, режимами и статусами. План действий BEPS включает 15 шагов, которые покрывают различные сферы противодействия агрессивному налоговому планированию.

С 1 января 2017 года Украина присоединилась к международной программе расширенного сотрудничества по вопросам имплементации Плана действий BEPS, участие в которой на сегодня принимают более 116 стран мира.

Подчеркивается, что реформа финансовой ответственности в современных условиях ведения бизнеса является необходимостью. Ключевыми направлениями реформирования определены:

введение винной ответственности налогоплательщиков;

мотивированные решения контролирующих органов о наложении штрафов;

введение ответственности контролирующих органов;

простой механизм возмещения вреда налогоплательщикам;

реформирование пени.

Законопроектом предлагается внести изменения в действующее законодательство в части рассмотрения материалов проверки, которое будет осуществляться коллегиально постоянно действующим органом контролирующего органа комиссией по вопросам рассмотрения возражений.

Кроме того, предлагается усовершенствовать процедуру обжалования решений контролирующих органов путем создания постоянного совещательного органа при центральном органе исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, а именно Апелляционного совета по вопросам рассмотрения жалоб налогоплательщиков, в полномочия которой будет входить рассмотрение жалоб на решения центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную налоговую политику в предусмотренных Налоговым кодексом случаях.

Напомним, 3 декабря парламент 250 голосами поддержал законопроект №1209-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

Как писало РБК-Украина ранее, первый вице-спикер парламента, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук просил рассмотреть и принять так называемые законы о деолигархизации и деофшоризации №1209-1210.