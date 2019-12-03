ВР хоче змінити Податковий кодекс для вдосконалення адміністрування податків

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", передає кореспондент РБК-Україна

Зазначимо, профільний комітет рекомендував прийняти за основу законопроект №1210-1, проте в ході голосування для його прийняття не вистачило одного голосу - його підтримали лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних. Однак парламентарії прийняли за основу законопроект №1210, за нього проголосували 232 депутати Ради.

У пояснювальній записці зазначається, що сучасні правила оподаткування бізнесу дають багато можливостей для спекулювання податковими ставками, режимами та статусами. План дій BEPS включає 15 кроків, які охоплюють різні сфери протидії агресивного податкового планування.

З 1 січня 2017 року Україна приєдналася до міжнародної програми розширеного співробітництва з питань імплементації Плану дій BEPS, участь в якій на сьогодні беруть понад 116 країн світу.

Підкреслюється, що реформа фінансової відповідальності в сучасних умовах ведення бізнесу є необхідністю. Ключовими напрямами реформування визначені:

введення винної відповідальності платників податків;

мотивовані рішення контролюючих органів про накладення штрафів;

введення відповідальності контролюючих органів;

простий механізм відшкодування шкоди платникам податків;

реформування пені.

Законопроектом пропонується внести зміни в чинне законодавство в частині розгляду матеріалів перевірки, яке буде здійснюватися колегіально постійно діючим органом контролюючого органу комісією з питань розгляду заперечень.

Крім того, пропонується удосконалити процедуру оскарження рішень контролюючих органів шляхом створення постійного дорадчого органу при центральному органі виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, а саме Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків, повноваження якої буде входити розгляд скарг на рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику у передбачених Податковим кодексом випадках.

Нагадаємо, 3 грудня парламент 250 голосами підтримав законопроект №1209-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

Як писало РБК-Україна раніше, перший віце-спікер парламенту, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук просив розглянути та прийняти так звані закони про деолігархізацію і деофшоризацію №1209-1210.