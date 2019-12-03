Рада приняла за основу закон об усовершенствовании администрирования налогов

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

За документ проголосовали 250 парламентариев

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1209-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". За документ проголосовали 250 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в ЗУ "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" в части приведения в соответствие с действующим законодательством названий центральных органов исполнительной власти, осуществляющих администрирование единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование.

Также в документе прописано уточнение порядка направления требования об уплате недоимки по единому взносу; внесение изменений в размер штрафных санкций за нарушение требований, предусмотренных законом; исключение обязанности контролирующего органа о предоставлении информации Пенсионному фонду о согласовании результатов проверок в части начисления единого взноса.

Законопроектом предлагаются изменения в законы "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" и "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", предусматривающие внесение уточнения в формулу расчета удельного веса стоимости реализованных сельскохозяйственных товаров, при достижении которой у с/х товаропроизводителя возникает право на получение бюджетной дотации; обязанность уведомления лица, претендующего на получение бюджетной дотации, обо всех связанных лицах, являющихся получателями господдержки.

Проект предоставляет полномочия Кабинету министров по определению порядка отчисления в государственный бюджет части чистой прибыли хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, и хозяйственными обществами, 50 и более процентов акций которых находятся в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства которых составляет 100 процентов.

Документ также возлагает обязанность по контролю за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты в бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями и дивидендов на государственную долю хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также взыскание указанных платежей в бюджет на Государственную налоговую службу.

Предусматривается внесение изменений в ЗУ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" о включении в Реестр волонтеров лиц, задействованных в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, осуществляемых путем проведения операции Объединенных сил.

Также предлагается установление ставки пошлины на табакосодержащие изделия для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением.

Кроме того, проект предусматривает внесение изменений в закон "О судебном сборе" в части установления максимального размера ставки судебного сбора по представлению в административный суд апелляционной или кассационной жалобы на решение суда.

Законопроектом вносятся изменения в 63 другие законодательные акты Украины, которыми согласовывается вопрос распределения полномочий между органами налоговой и органами таможенной службы и которыми четко определено, что контролирующий орган - это орган, который определен Налоговым кодексом.

Напомним, ранее первый вице-спикер ВР, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук просил рассмотреть и принять так называемые законы о деолигархизации и деофшоризации №1209-1210.

Как писало РБК-Украина, в конце октября закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" был опубликован в издании "Голос Украины". Он вступит в силу с 1 января 2021 года.