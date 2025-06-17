Скандал навколо тесту з англійської: носії мови "провалили" НМТ, а УЦОЯО спростовує це

Англійська - найпопулярніший предмет НМТ-2024, але викликала скандал: викладачка заявила, що навіть носії мови не можуть скласти тест. В УЦОЯО спростовують ці заяви.

НМТ з англійської мови не можуть скласти навіть носії

Цьогоріч англійська мова стала найпопулярнішим предметом на вибір серед учасників НМТ - її обрала понад третина випускників. Після проходження тесту частина учасників поскаржилася на складність завдань і навіть припустила, що в них містяться питання з міжнародних іспитів, зокрема IELTS.

Додатковий резонанс викликав експеримент української викладачки англійської мови Андріани Паук. Вона дала пройти тест носіям англійської - з Великобританії та США - і зазначила, що ті, хоч і вільно володіють мовою, не змогли набрати більше ніж 150-160 балів. На її думку, це свідчить про надмірну складність і заплутаність питань.

Що говорять в УЦОЯО

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) цю інформацію спростували. Пояснюють, що цей "експеримент" не є репрезентативним: у ньому взяли участь лише дві особи, які виконали 32 завдання, розраховані на годину роботи, всього за 20 хвилин. До того ж невідомо, наскільки уважно вони ставилися до виконання тесту, а на його основі "організаторка" зробила узагальнюючі висновки про всю систему оцінювання.

У Центрі наголосили: у 2024 році майже 7% вступників, які не є носіями англійської, отримали 180+ балів, а 1513 осіб набрали максимальні 200 балів. Лише на "найскладнішій", за словами критиків, сесії НМТ 50% учасників набрали 150+ балів, а 27 осіб - по 200.

"Бути носієм мови не означає автоматично здати тест на максимум. Завдання НМТ відповідають рівню В1-В2 і перевіряють академічні знання, а не лише мовну інтуїцію", - зазначили в УЦОЯО. Там додали: висновки на основі двох неформальних спроб - це радше "привід для хайпу", а не для фахової дискусії.