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ВПО залишилися без ключових послуг у Дії: що не працюватиме і як довго

07:51 03.10.2026 Сб
1 хв
aimg Катерина Коваль
ВПО залишилися без ключових послуг у Дії: що не працюватиме і як довго Фото: частина сервісів припинить роботу (Віталій Носач, РБК-Україна)
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З 14:30 2 жовтня до 16:00 4 жовтня в Дії тимчасово не працюють послуги, пов'язані з Єдиною інформаційною базою даних про ВПО. Причина полягає в технічних роботах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дію.

Найбільше обмежень стосується самого статусу ВПО. Тимчасово неможливо отримати чи скасувати статус, змінити адресу фактичного проживання, а також скористатися послугою "А1.1 Вимушене внутрішнє переміщення".

Не працює й комплексна послуга для ВПО, яка дозволяє отримати довідку та змінити місце реєстрації.

Під обмеження потрапили також послуги, пов'язані з житлом і фінансами. До неділі не вийде подати заяву на житловий ваучер, оформити кредит для ВПО, скористатися програмою єОселя чи звернутися по житлову субсидію.

Окремо на час робіт вимкнули комплексну послугу для захисників та їхніх родин.

Найближчим часом переселенців чекають і інші зміни. З 22 жовтня 2026 року для ВПО зміниться головний документ, який підтверджує статус, а до цієї дати чинна довідка залишається дійсною.

Крім того, уряд змінив правила виплат ВПО: частині переселенців допомогу продовжують автоматично ще на пів року, без повторного звернення.

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