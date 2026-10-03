ua en ru
Сб, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

ВПО остались без ключевых услуг в Дії: что не будет работать и как долго

07:51 03.10.2026 Сб
1 мин
aimg Екатерина Коваль
ВПО остались без ключевых услуг в Дії: что не будет работать и как долго Фото: часть сервисов прекратит работу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

С 14:30 2 октября по 16:00 4 октября в Дії временно не работают услуги, связанные с Единой информационной базой данных о ВПО. Причина состоит в технических работах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дію.

Больше ограничений касается самого статуса ВПО. Временно невозможно получить или отменить статус, изменить адрес фактического проживания и воспользоваться услугой "А1.1 Вынужденное внутреннее перемещение".

Не работает и комплексная услуга для ВПО, которая позволяет получить справку и изменить место регистрации.

Под ограничения оказались также услуги, связанные с жильем и финансами. До воскресенья не получится подать заявление на жилищный ваучер, оформить кредит для ВПО, воспользоваться программой єОселя или обратиться за жилищной субсидией.

Отдельно на время работ была отключена комплексная услуга для защитников и их семей.

В ближайшее время переселенцев ждут и другие перемены. С 22 октября 2026 года для ВПО изменится главный документ , подтверждающий статус, а до этой даты действующая справка остается действительной.

Кроме того, правительство изменило правила выплат ВПО: части переселенцев помощь продолжают автоматически еще на полгода, без повторного обращения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дия Внутренне перемещенные лица
Новости
WSJ узнало, куда "прилетела" баллистика FP-7 во время первого боевого применения
WSJ узнало, куда "прилетела" баллистика FP-7 во время первого боевого применения
Аналитика
Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры