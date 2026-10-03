ВПО остались без ключевых услуг в Дії: что не будет работать и как долго
С 14:30 2 октября по 16:00 4 октября в Дії временно не работают услуги, связанные с Единой информационной базой данных о ВПО. Причина состоит в технических работах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дію.
Больше ограничений касается самого статуса ВПО. Временно невозможно получить или отменить статус, изменить адрес фактического проживания и воспользоваться услугой "А1.1 Вынужденное внутреннее перемещение".
Не работает и комплексная услуга для ВПО, которая позволяет получить справку и изменить место регистрации.
Под ограничения оказались также услуги, связанные с жильем и финансами. До воскресенья не получится подать заявление на жилищный ваучер, оформить кредит для ВПО, воспользоваться программой єОселя или обратиться за жилищной субсидией.
Отдельно на время работ была отключена комплексная услуга для защитников и их семей.
В ближайшее время переселенцев ждут и другие перемены. С 22 октября 2026 года для ВПО изменится главный документ , подтверждающий статус, а до этой даты действующая справка остается действительной.
Кроме того, правительство изменило правила выплат ВПО: части переселенцев помощь продолжают автоматически еще на полгода, без повторного обращения.