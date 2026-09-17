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Уряд змінив правила виплат ВПО: кому продовжать допомогу автоматично

07:52 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Уряд змінив правила виплат ВПО: кому продовжать допомогу автоматично Фото: частині ВПО не доведеться поновлювати виплати (Getty Images)
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Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Тепер виплати можуть продовжувати автоматично ще на шість місяців без повторного звернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2026 року №1087.

Постанова вносить зміни до порядку надання допомоги на проживання ВПО, затвердженого ще у березні 2022 року.

Тепер допомогу тим, хто отримував виплати до 31 серпня 2026 року, можуть продовжити автоматично ще на один шестимісячний період - за умови, що людина відповідає критеріям порядку.

Окремо визначено, що на наступний шестимісячний період автоматично продовжується допомога дітям, виплату на яких призначено без урахування доходів батьків.

Норми постанови застосовуються з 1 вересня 2026 року.

Нагадаємо, ВПО вже можуть повернути частину оплати за оренду житла - скористатись цим можна лише за виконання певних умов, визначених законодавством.

Крім того, з 22 жовтня 2026 року для ВПО зміниться головний документ, що підтверджує статус - до цієї дати чинна довідка залишається дійсною.

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