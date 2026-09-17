Уряд змінив правила виплат ВПО: кому продовжать допомогу автоматично
Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Тепер виплати можуть продовжувати автоматично ще на шість місяців без повторного звернення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2026 року №1087.
Постанова вносить зміни до порядку надання допомоги на проживання ВПО, затвердженого ще у березні 2022 року.
Тепер допомогу тим, хто отримував виплати до 31 серпня 2026 року, можуть продовжити автоматично ще на один шестимісячний період - за умови, що людина відповідає критеріям порядку.
Окремо визначено, що на наступний шестимісячний період автоматично продовжується допомога дітям, виплату на яких призначено без урахування доходів батьків.
Норми постанови застосовуються з 1 вересня 2026 року.
Нагадаємо, ВПО вже можуть повернути частину оплати за оренду житла - скористатись цим можна лише за виконання певних умов, визначених законодавством.
Крім того, з 22 жовтня 2026 року для ВПО зміниться головний документ, що підтверджує статус - до цієї дати чинна довідка залишається дійсною.