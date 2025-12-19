ВПО, військові та люди з інвалідністю: кому найважче орендувати житло в Україні

На українському ринку оренди житла окремим категоріям громадян досі складніше знайти квартиру через стереотипи та недовіру з боку власників. Найчастіше з відмовами стикаються внутрішньо переміщені особи, військові та люди з інвалідністю.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати дослідження OLX Нерухомість.
Згідно з опитуванням, 31% внутрішньо переміщених осіб отримували відмови під час пошуку житла. Серед основних причин респонденти називають сумніви орендодавців у платоспроможності (50%), негативні стереотипи щодо ВПО (47%) та попередній негативний досвід власників житла (42%).
Також орендодавці часто побоюються можливих пошкоджень майна, нетривалої оренди або великої кількості людей у сім’ї.
Попри суспільну повагу до військових, 23% військовослужбовців повідомили про відмови в оренді. Найпоширеніші причини: очікування, що військовий проживатиме недовго (37%), побоювання щодо безпеки житла (32%), а також страх пошкодження майна та сумніви щодо платоспроможності.
З аналогічною частотою - 23% випадків - з відмовами стикаються й люди з інвалідністю. Основними перешкодами є непристосованість житла (44%), страх можливих витрат на ремонт (42%), сумніви щодо платоспроможності (41%) та упередження щодо складнощів у спілкуванні або виселенні орендаря.
Оренда житла з домашніми тваринами залишається однією з найскладніших: 79% орендарів із тваринами зіштовхнулися з труднощами. Водночас реальні випадки серйозних пошкоджень житла трапляються рідко - лише у 10% випадків.
Сім’ї з дітьми також часто стикаються з недовірою: 48% таких орендарів мали труднощі під час пошуку житла, хоча 65% зазначили, що жодних пошкоджень майна не було.
У випадках, коли все ж було пошкоджене майно власника квартири, орендарі найчастіше компенсували вартість або самостійно міняли зіпсовані речі.
Дослідження свідчить, що більшість страхів орендодавців не підтверджуються на практиці, а ключові бар’єри виникають через упередження та нестачу інформації. Аналітики зазначають, що ці дані можуть стати підґрунтям для більш відкритого діалогу між орендодавцями та орендарями й формування більш справедливого ринку житла в Україні.
