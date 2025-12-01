Штраф за здачу житла в оренду: коли українцям доведеться платити

Податкова служба нагадала українцям про обов’язок декларувати доходи від здачі житла в оренду та вчасно сплачувати податки. Порушення цих вимог може мати як адміністративні, так і кримінальні наслідки.

Які штрафи загрожують орендодавцям

За здачу квартири чи будинку без сплати податків передбачена відповідальність за ст. 212 Кримінального кодексу України. Штраф у таких випадках може становити від 51 до 85 тисяч гривень.

Хто має сплачувати податок

Якщо договір оренди укладений між фізичними особами, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір сплачує саме орендодавець.

Він зобов’язаний самостійно нарахувати та внести податки до бюджету протягом 40 днів після завершення звітного кварталу - до 9 лютого, 9 травня, 9 серпня та 9 листопада.

Ставка ПДФО становить 18%, військового збору - 1,5% від суми орендного доходу.

Декларування доходів

Орендодавці відображають отриманий дохід та сплачені податки у річній декларації про майновий стан і доходи.

Її необхідно подати до податкового органу за місцем реєстрації до 1 травня року, що настає після звітного.

Де знайти реквізити

Реквізити для сплати податків доступні на сайті податкової служби. Додаткову інформацію можна отримати за номером контакт-центру ДПС 0 800 501 007 або на порталі tax.gov.ua.