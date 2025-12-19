ВПЛ, военные и люди с инвалидностью: кому труднее всего арендовать жилье в Украине

На украинском рынке аренды жилья отдельным категориям граждан до сих пор сложнее найти квартиру из-за стереотипов и недоверия со стороны владельцев. Чаще всего с отказами сталкиваются внутренне перемещенные лица, военные и люди с инвалидностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования OLX Недвижимость.
Согласно опросу, 31% внутренне перемещенных лиц получали отказы при поиске жилья. Среди основных причин респонденты называют сомнения арендодателей в платежеспособности (50%), негативные стереотипы относительно ВПЛ (47%) и предыдущий негативный опыт владельцев жилья (42%).
Также арендодатели часто опасаются возможных повреждений имущества, непродолжительной аренды или большого количества людей в семье.
Несмотря на общественное уважение к военным, 23% военнослужащих сообщили об отказе в аренде. Самые распространенные причины: ожидания, что военный будет проживать недолго (37%), опасения относительно безопасности жилья (32%), а также страх повреждения имущества и сомнения относительно платежеспособности.
С аналогичной частотой - 23% случаев - с отказами сталкиваются и люди с инвалидностью. Основными препятствиями являются неприспособленность жилья (44%), страх возможных расходов на ремонт (42%), сомнения относительно платежеспособности (41%) и предубеждения относительно сложностей в общении или выселении арендатора.
Аренда жилья с домашними животными остается одной из самых сложных: 79% арендаторов с животными столкнулись с трудностями. В то же время реальные случаи серьезных повреждений жилья случаются редко - только в 10% случаев.
Семьи с детьми также часто сталкиваются с недоверием: 48% таких арендаторов имели трудности при поиске жилья, хотя 65% отметили, что никаких повреждений имущества не было.
В случаях, когда все же было повреждено имущество владельца квартиры, арендаторы чаще всего компенсировали стоимость или самостоятельно меняли испорченные вещи.
Исследование свидетельствует, что большинство страхов арендодателей не подтверждаются на практике, а ключевые барьеры возникают из-за предубеждений и недостатка информации. Аналитики отмечают, что эти данные могут стать основой для более открытого диалога между арендодателями и арендаторами и формирования более справедливого рынка жилья в Украине.
