ВПО, військові та люди з інвалідністю: кому найважче орендувати житло в Україні

П'ятниця 19 грудня 2025 06:40
UA EN RU
ВПО, військові та люди з інвалідністю: кому найважче орендувати житло в Україні Фото: Оренда житла (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

На українському ринку оренди житла окремим категоріям громадян досі складніше знайти квартиру через стереотипи та недовіру з боку власників. Найчастіше з відмовами стикаються внутрішньо переміщені особи, військові та люди з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати дослідження OLX Нерухомість.

ВПО: сумніви та стереотипи

Згідно з опитуванням, 31% внутрішньо переміщених осіб отримували відмови під час пошуку житла. Серед основних причин респонденти називають сумніви орендодавців у платоспроможності (50%), негативні стереотипи щодо ВПО (47%) та попередній негативний досвід власників житла (42%).

Також орендодавці часто побоюються можливих пошкоджень майна, нетривалої оренди або великої кількості людей у сім’ї.

Військові: підтримка не завжди працює на практиці

Попри суспільну повагу до військових, 23% військовослужбовців повідомили про відмови в оренді. Найпоширеніші причини: очікування, що військовий проживатиме недовго (37%), побоювання щодо безпеки житла (32%), а також страх пошкодження майна та сумніви щодо платоспроможності.

Люди з інвалідністю: бар’єри доступності

З аналогічною частотою - 23% випадків - з відмовами стикаються й люди з інвалідністю. Основними перешкодами є непристосованість житла (44%), страх можливих витрат на ремонт (42%), сумніви щодо платоспроможності (41%) та упередження щодо складнощів у спілкуванні або виселенні орендаря.

Родини з тваринами та дітьми

Оренда житла з домашніми тваринами залишається однією з найскладніших: 79% орендарів із тваринами зіштовхнулися з труднощами. Водночас реальні випадки серйозних пошкоджень житла трапляються рідко - лише у 10% випадків.

Сім’ї з дітьми також часто стикаються з недовірою: 48% таких орендарів мали труднощі під час пошуку житла, хоча 65% зазначили, що жодних пошкоджень майна не було.

У випадках, коли все ж було пошкоджене майно власника квартири, орендарі найчастіше компенсували вартість або самостійно міняли зіпсовані речі.

Дослідження свідчить, що більшість страхів орендодавців не підтверджуються на практиці, а ключові бар’єри виникають через упередження та нестачу інформації. Аналітики зазначають, що ці дані можуть стати підґрунтям для більш відкритого діалогу між орендодавцями та орендарями й формування більш справедливого ринку житла в Україні.

Раніше РБК-Україна писало про обов’язок українців декларувати доходи від здачі житла в оренду та вчасно сплачувати податки. Податкова попереджає, що за ухилення від сплати ПДФО і військового збору передбачені штрафи, а в окремих випадках - кримінальна відповідальність.

Також ми розповідали про ситуацію на ринку оренди житла в Україні у листопаді: ціни в регіонах змінювалися нерівномірно, а Київ уже не є найдорожчим містом для оренди квартир. Зокрема ми писали, де оренда подорожчала або подешевшала, які міста очолюють ціновий рейтинг та як сезонність, відтік молоді й відключення світла впливають на попит і вартість житла до кінця року.

Житло Внутрішньо переміщені особи Домашні тварини Оренда нерухомості Житло для переселенців Діти Військовий
