ВПЛ, военные и люди с инвалидностью: кому труднее всего арендовать жилье в Украине

Пятница 19 декабря 2025 06:40
UA EN RU
ВПЛ, военные и люди с инвалидностью: кому труднее всего арендовать жилье в Украине Фото: Аренда жилья (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

На украинском рынке аренды жилья отдельным категориям граждан до сих пор сложнее найти квартиру из-за стереотипов и недоверия со стороны владельцев. Чаще всего с отказами сталкиваются внутренне перемещенные лица, военные и люди с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования OLX Недвижимость.

ВПЛ: сомнения и стереотипы

Согласно опросу, 31% внутренне перемещенных лиц получали отказы при поиске жилья. Среди основных причин респонденты называют сомнения арендодателей в платежеспособности (50%), негативные стереотипы относительно ВПЛ (47%) и предыдущий негативный опыт владельцев жилья (42%).

Также арендодатели часто опасаются возможных повреждений имущества, непродолжительной аренды или большого количества людей в семье.

Военные: поддержка не всегда работает на практике

Несмотря на общественное уважение к военным, 23% военнослужащих сообщили об отказе в аренде. Самые распространенные причины: ожидания, что военный будет проживать недолго (37%), опасения относительно безопасности жилья (32%), а также страх повреждения имущества и сомнения относительно платежеспособности.

Люди с инвалидностью: барьеры доступности

С аналогичной частотой - 23% случаев - с отказами сталкиваются и люди с инвалидностью. Основными препятствиями являются неприспособленность жилья (44%), страх возможных расходов на ремонт (42%), сомнения относительно платежеспособности (41%) и предубеждения относительно сложностей в общении или выселении арендатора.

Семьи с животными и детьми

Аренда жилья с домашними животными остается одной из самых сложных: 79% арендаторов с животными столкнулись с трудностями. В то же время реальные случаи серьезных повреждений жилья случаются редко - только в 10% случаев.

Семьи с детьми также часто сталкиваются с недоверием: 48% таких арендаторов имели трудности при поиске жилья, хотя 65% отметили, что никаких повреждений имущества не было.

В случаях, когда все же было повреждено имущество владельца квартиры, арендаторы чаще всего компенсировали стоимость или самостоятельно меняли испорченные вещи.

Исследование свидетельствует, что большинство страхов арендодателей не подтверждаются на практике, а ключевые барьеры возникают из-за предубеждений и недостатка информации. Аналитики отмечают, что эти данные могут стать основой для более открытого диалога между арендодателями и арендаторами и формирования более справедливого рынка жилья в Украине.

Ранее РБК-Украина писало об обязанности украинцев декларировать доходы от сдачи жилья в аренду и вовремя платить налоги. Налоговая предупреждает, что за уклонение от уплаты НДФЛ и военного сбора предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях - уголовная ответственность.

Также мы рассказывали о ситуации на рынке аренды жилья в Украине в ноябре: цены в регионах менялись неравномерно, а Киев уже не является самым дорогим городом для аренды квартир. В частности мы писали, где аренда подорожала или подешевела, какие города возглавляют ценовой рейтинг и как сезонность, отток молодежи и отключение света влияют на спрос и стоимость жилья до конца года.

