ВПО можуть не платити за частину комунальних послуг: про що йдеться

Внутрішньо переміщені особи, які не проживають у своєму житлі понад 30 днів, законно можуть не сплачувати за частину комунальних послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост представниці Уповноваженого Верховної Ради з захисту прав осіб, постраждалих від збройної агресії, Ольгу Алтуніну.
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Якщо ви не проживаєте в житлі понад 30 календарних днів, закон дозволяє не сплачувати за окремі комунальні послуги. Для цього потрібно:
Якщо постачальників кілька, звертатись потрібно до кожного окремо.
Правило поширюється на постачання й розподіл природного газу та електроенергії, постачання гарячої води, централізоване водопостачання й водовідведення, а також управління побутовими відходами.
Право не сплачувати діє за умови, що:
Теплопостачання потрібно оплачувати навіть тоді, коли в квартирі чи будинку ніхто не проживає. Виняток - якщо житло знищене чи визнане непридатним для проживання: тоді нарахування плати за всі житлово-комунальні послуги припиняється повністю.
Наразі стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги заборонене, якщо вона утворилась після 24 лютого 2022 року на територіях, де ведуться чи велись бойові дії, а споживач залишив житло через війну та підтвердив це документально.
Нагадаємо, довідку ВПО поки що не потрібно міняти, а повторно ставати на облік - тим паче не варто, попри ухвалення нового закону про переселенців.
У липні Кабмін також оновив порядок функціонування місць тимчасового проживання ВПО - змінилися умови поселення, моніторингу житла та підстави для виселення.
Крім того, сім'ї, які отримали статус ВПО ще у 2014 році, але не переміщувались повторно після повномасштабного вторгнення, можуть зіткнутися з відмовою у призначенні допомоги на дітей.