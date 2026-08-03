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ВПО можуть не платити за частину комунальних послуг: про що йдеться

07:49 03.08.2026 Пн
2 хв
Виняток - лише одна конкретна послуга, яку доведеться оплачувати завжди
aimg Катерина Коваль
Фото: ВПО часто продовжують отримувати рахунки, за які можуть не платити (Getty Images)

Внутрішньо переміщені особи, які не проживають у своєму житлі понад 30 днів, законно можуть не сплачувати за частину комунальних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост представниці Уповноваженого Верховної Ради з захисту прав осіб, постраждалих від збройної агресії, Ольгу Алтуніну.

Головне

  • ВПО не платять за газ, світло, воду й вивіз сміття понад 30 днів відсутності;
  • потрібна письмова заява кожному постачальнику окремо;
  • теплопостачання оплачується завжди, крім знищеного житла;

Як оформити відмову від оплати

Якщо ви не проживаєте в житлі понад 30 календарних днів, закон дозволяє не сплачувати за окремі комунальні послуги. Для цього потрібно:

  • подати письмову заяву кожному надавачу комунальних послуг окремо;
  • додати документ, що підтверджує вашу відсутність - наприклад, довідку ВПО.

Якщо постачальників кілька, звертатись потрібно до кожного окремо.

Яких послуг це стосується

Правило поширюється на постачання й розподіл природного газу та електроенергії, постачання гарячої води, централізоване водопостачання й водовідведення, а також управління побутовими відходами.

Право не сплачувати діє за умови, що:

  • відсутність підтверджена документально;
  • якщо в житлі встановлені лічильники - щомісяця передаються їхні показники.

Яка послуга є винятком

Теплопостачання потрібно оплачувати навіть тоді, коли в квартирі чи будинку ніхто не проживає. Виняток - якщо житло знищене чи визнане непридатним для проживання: тоді нарахування плати за всі житлово-комунальні послуги припиняється повністю.

Що з уже накопиченими боргами

Наразі стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги заборонене, якщо вона утворилась після 24 лютого 2022 року на територіях, де ведуться чи велись бойові дії, а споживач залишив житло через війну та підтвердив це документально.

Нагадаємо, довідку ВПО поки що не потрібно міняти, а повторно ставати на облік - тим паче не варто, попри ухвалення нового закону про переселенців.

У липні Кабмін також оновив порядок функціонування місць тимчасового проживання ВПО - змінилися умови поселення, моніторингу житла та підстави для виселення.

Крім того, сім'ї, які отримали статус ВПО ще у 2014 році, але не переміщувались повторно після повномасштабного вторгнення, можуть зіткнутися з відмовою у призначенні допомоги на дітей.

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