ВПО могут не платить за часть коммунальных услуг: о чем идет речь

Главное

ВПО не платят за газ, свет, воду и вывоз мусора более 30 дней отсутствия;

требуется письменное заявление каждому поставщику в отдельности;

теплоснабжение оплачивается всегда, кроме уничтоженного жилища;

Как оформить отказ от оплаты

Если вы не проживаете в жилище более 30 календарных дней, закон позволяет не платить за отдельные коммунальные услуги. Для этого нужно:

подать письменное заявление каждому предоставителю коммунальных услуг в отдельности;

добавить документ, подтверждающий ваше отсутствие - например, справку ВПО.

Если несколько поставщиков, обратитесь к каждому отдельно.

Каких услуг это касается

Правило распространяется на снабжение и распределение природного газа и электроэнергии, снабжение горячей водой, централизованное водоснабжение и водоотвод, а также управление бытовыми отходами.

Право не платить действует при условии, что:

отсутствие подтверждено документально;

если в жилье установлены счетчики – ежемесячно передаются их показатели.

Какая услуга является исключением

Теплоснабжение нужно оплачивать даже тогда, когда в квартире или доме никто не проживает. Исключение - если жилье уничтожено или признано непригодным для проживания: тогда начисление платы за все жилищно-коммунальные услуги полностью прекращается.

Что с уже накопленными долгами

Взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги запрещено, если она образовалась после 24 февраля 2022 года на территориях, где ведутся или велись боевые действия, а потребитель покинул жилье из-за войны и подтвердил это документально.