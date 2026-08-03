ВПО могут не платить за часть коммунальных услуг: о чем идет речь

Внутри перемещенные лица, не проживающие в своем жилище более 30 дней, законно могут не оплачивать часть коммунальных услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост представительницы Уполномоченного Верховной Рады по защите прав пострадавших от вооруженной агрессии лиц Ольгу Алтунину.
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Если вы не проживаете в жилище более 30 календарных дней, закон позволяет не платить за отдельные коммунальные услуги. Для этого нужно:
Если несколько поставщиков, обратитесь к каждому отдельно.
Правило распространяется на снабжение и распределение природного газа и электроэнергии, снабжение горячей водой, централизованное водоснабжение и водоотвод, а также управление бытовыми отходами.
Право не платить действует при условии, что:
Теплоснабжение нужно оплачивать даже тогда, когда в квартире или доме никто не проживает. Исключение - если жилье уничтожено или признано непригодным для проживания: тогда начисление платы за все жилищно-коммунальные услуги полностью прекращается.
Взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги запрещено, если она образовалась после 24 февраля 2022 года на территориях, где ведутся или велись боевые действия, а потребитель покинул жилье из-за войны и подтвердил это документально.
Напомним, справку ВПО пока не нужно менять, а повторно становиться на учет - тем более не стоит, несмотря на принятие нового закона о переселенцах.
В июле Кабмин также обновил порядок функционирования мест временного проживания ВПО - изменились условия поселения, мониторинга жилья и основания для выселения.
Кроме того, семьи, получившие статус ВПО еще в 2014 году, но не перемещавшиеся повторно после полномасштабного вторжения, могут столкнуться с отказом в назначении помощи на детей.