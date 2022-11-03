Вплив ідеолога "руского міра" Дугіна на Путіна зріс, - "Медуза"

Повідомляється, що протягом останніх місяців внутрішньополітичний блок адміністрації президента Росії став регулярно запрошувати на "бесіди" до Кремля ультраконсервативних філософів та істориків. Йдеться, зокрема, про Олександра Дугіна, Олександра Проханова і Вардана Багдасаряна.

За словами джерел видання, з ними ведуть приватні бесіди та зустрічі саме з ідеологічних питань - у чому мета Росії, чого вона хоче.

Також повідомляється, що Кремль почав "консультуватися" також із засновником каналу "Царгород", "православним олігархом" Костянтином Малофеєвим.

Співрозмовники "Медузи" повідомляють, що вищезгадані особи мають допомогти Кремлю "намацати якісь контури нової ідеології". З ними також зустрічаються і голова політичного блоку Кремля Сергій Кирієнко, і його найближчі соратники як голова департаменту із забезпечення справ Держради Олександр Харичев та голова департаменту громадських проектів Сергій Новіков.

Зазначається, що після таких зустрічей складаються конкретні тези, які потім у своїх промовах можуть використати російський диктатор Володимир Путін та Кирієнко.

За словами одного з джерел, Дугін та Проханов співпрацювали з Кремлем і раніше, але останніми роками ці контакти були нерегулярними. Якщо раніше ідеологи мали працювати на ультраконсервативну аудиторію, то тепер вони допомагають сформулювати російську ідеологію в принципі.

"Тепер лексикон Дугіна та Проханова в устах Путіна", - сказав один зі співрозмовників. Він зазначив, що раніше ЗМІ часто перебільшували вплив Дугіна, називавши його головним ідеологом чи навіть "мозком" Путіна. Однак після вбивства дочки Дугіна Путіна "всерйоз зацікавила" його постать - він відправив філософу телеграму зі співчуттями та всіляко схвалював контакти АП із ним.

Так, через місяць після вбивства Дар'ї Дугіної Путін вперше вжив у публічному виступі одне з улюблених понять Дугіна "англосакси".