Влияние идеолога "русского мира" Дугина на Путина выросло, - "Медуза"

Сообщается, что в течении последних месяцев внутриполитический блок администрации президента России стал регулярно приглашать на "беседы" в Кремль ультраконсервативных философов и историков. Речь, в частости, идет об Александре Дугине, Александре Проханове и Вардане Багдасаряне.

По словам источников издания, с ними ведут частные беседы и встречи именно по идеологическим вопросам - в чем цель России, чего она хочет.

Также сообщается, что Кремль начал "консультироваться" также с основателем канала "Царьград", "православным олигархом" Константином Малофеевым.

Собеседники "Медузы" сообщают, что вышеупомянутые лица должны помочь Кремлю "нащупать какие-то контуры новой идеологии". С ними также встречаются и глава политического блока Кремля Сергей Кириенко, и его ближайшие соратники, как глава департамента по обеспечению дел Госсовета Александр Харичев и глава департамента общественных проектов Сергей Новиков.

Отмечается, что после таких встреч составляются конкретные тезисы, которые потом в своих речах могут использовать российский диктатор Владимир Путин и Кириенко.

По словам одного из источников, Дугин и Проханов сотрудничали с Кремлем и раньше, но в последние годы эти контакты были нерегулярными. Если раньше идеологи должны были работать на ультраконсервативную аудиторию, то теперь они помогают сформулировать российскую идеологию в принципе.

"Теперь лексикон Дугина и Проханова в устах Путина", - сказал один из собеседников. Он отметил, что раньше СМИ зачастую преувеличивали влияние Дугина, называв его главным идеологом или даже "мозгом" Путина. Однако после убийства дочери Дугина Путина "всерьез заинтересовала" его фигура - он отправил философу телеграмму с соболезнованиями и всячески одобрял контакты АП с ним.

Так, через месяц после убийства Дарьи Дугиной Путин впервые употребил в публичном выступлении одно из любимых понятий Дугина "англосаксы".