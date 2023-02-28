Вплине на імідж країни. У Держдепі попередили Китай про наслідки предачі зброї РФ

Китайська допомога Росії у вигляді будь-якої летальної зброї може мати трагічні наслідки, що викличуть запитання з боку інших країн стосовно політики Пекіна.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Представник Держдепу заявив, що будь-яка летальна допомога Китаєм Росії для застосування в Україні буде потенційно жахливою і трагічною для народу України. Також він зазначив, що це буде "дуже чітким сигналом для країн в усьому світі про брехливість заяв Китаю про те, що він не займає жодної сторони в цій війні".

Прайс наголосив, що інші країни вже ставлять запитання про те, чому Китай підтримує Росію в інших способах, включаючи економічну, дипломатичну, політичну допомогу, а також підтримує Москву своєю риторикою.

"Усе це питання, на які повинна відповісти країна, яка заявляє про свій нейтралітет у цій жорстокій агресивній війні, в цьому жорстокому територіальному завоюванні", - підкреслив представник адміністрації США.