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Вплине на імідж країни. У Держдепі попередили Китай про наслідки предачі зброї РФ

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США, Вівторок 28 лютого 2023 01:17
Вплине на імідж країни. У Держдепі попередили Китай про наслідки предачі зброї РФ Фото: речник Держдепартаменту США Нед Прайс (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Китайська допомога Росії у вигляді будь-якої летальної зброї може мати трагічні наслідки, що викличуть запитання з боку інших країн стосовно політики Пекіна.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Представник Держдепу заявив, що будь-яка летальна допомога Китаєм Росії для застосування в Україні буде потенційно жахливою і трагічною для народу України. Також він зазначив, що це буде "дуже чітким сигналом для країн в усьому світі про брехливість заяв Китаю про те, що він не займає жодної сторони в цій війні".

Прайс наголосив, що інші країни вже ставлять запитання про те, чому Китай підтримує Росію в інших способах, включаючи економічну, дипломатичну, політичну допомогу, а також підтримує Москву своєю риторикою.

"Усе це питання, на які повинна відповісти країна, яка заявляє про свій нейтралітет у цій жорстокій агресивній війні, в цьому жорстокому територіальному завоюванні", - підкреслив представник адміністрації США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників та боєприпасів для використання у війні проти України.

Також з посиланням на Der Spiegel ми писали, що Росія веде переговори з китайським виробником безпілотників з виробництва дронов-камікадзе.

У Білому домі вже відреагували на це. Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що Китаю доведеться заплатити "реальну ціну", якщо він продовжить підтримувати Росію.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський сподівається, що Китай вибере бік України, оскільки допомога Росії може призвести до Третьої світової війни.

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