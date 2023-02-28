Повлияет на имидж страны. В Госдепе предупредили Китай о последствиях передачи оружия РФ

Китайская помощь России в виде любого летального оружия может иметь трагические последствия, вызывающие вопросы со стороны других стран по отношению к политике Пекина.

Представитель Госдепа заявил, что любая летальная помощь Китаем России для применения в Украине будет потенциально ужасающей и трагической для народа Украины. Также он отметил, что это будет "очень четким сигналом для стран по всему миру о лживости заявлений Китая о том, что он не занимает ни одной стороны в этой войне".

Прайс подчеркнул, что другие страны уже задают вопрос о том, почему Китай поддерживает Россию по другим способам, включая экономическую, дипломатическую, политическую помощь, а также поддерживает Москву своей риторикой.

"Все это вопросы, на которые должна ответить страна, заявляющая о своем нейтралитете в этой жестокой агрессивной войне, в этом жестоком территориальном завоевании", - подчеркнул представитель администрации США.