Впиши ім’я в історію лицарства. ГУР оголосило про набір у свої підрозділи активних дій

"Підрозділи активних дій ГУР МО України - це ті сили, завдяки яким реалізуються найзухваліші плани Головного управління розвідки. На їхньому рахунку операції в глибокому тилу ворога (в тому числі - на території Російської Федерації), висадки в Криму, звільнення острова Зміїний і "вишок Бойка" та безліч інших заходів, про які ви точно чули. Вони - той каральний меч, який всюди дістане ворогів", - пише пресслужба.

Для того, аби приєднатись до підрозділу необхідно заповнити анкету-заявку за посиланням.

Які вимоги:

придатність до служби за станом здоров’я і моральними якостями;

громадянство України;

вік 18−40 років;

мотивація нищити ворога;

хороша фізична витривалість;

готовність виконувати завдання в зоні активних бойових дій;

наявність бойового досвіду буде перевагою;

відсутність близьких родичів, які є громадянами Російської Федерації;

неприпустимість вживання наркотиків;

відсутність непогашеної або незнятої судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Умови служби в підрозділі:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення для чинних військовослужбовців;

кваліфікована підготовка в навчальному центрі;

повне матеріальне забезпечення;

грошове забезпечення від 70 000 до 140 000 гривень (+ премії) залежно від виконання поставлених завдань;

санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей;

безоплатна медична допомога, страхування та інші соціальні гарантії.

Операції ГУР

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України військова розвідка провела низку зухвалих й складних спецоперацій, у тому ж числі й в тилу ворога. Серед них, наприклад: