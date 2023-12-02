Впиши ім’я в історію лицарства. ГУР оголосило про набір у свої підрозділи активних дій

Головне управління розвідки України оголосило про набір до підрозділів активних дій, які реалізують найзухваліші операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки України.
"Підрозділи активних дій ГУР МО України - це ті сили, завдяки яким реалізуються найзухваліші плани Головного управління розвідки. На їхньому рахунку операції в глибокому тилу ворога (в тому числі - на території Російської Федерації), висадки в Криму, звільнення острова Зміїний і "вишок Бойка" та безліч інших заходів, про які ви точно чули. Вони - той каральний меч, який всюди дістане ворогів", - пише пресслужба.
Для того, аби приєднатись до підрозділу необхідно заповнити анкету-заявку за посиланням.
Які вимоги:
Умови служби в підрозділі:
Операції ГУР
З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України військова розвідка провела низку зухвалих й складних спецоперацій, у тому ж числі й в тилу ворога. Серед них, наприклад:
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