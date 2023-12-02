Впиши имя в историю рыцарства. ГУР объявило о наборе в свои подразделения активных действий

Главное управление разведки Украины объявило о наборе в подразделения активных действий, которые реализуют самые дерзкие операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Украины.
"Подразделения активных действий ГУР МО Украины - это те силы, благодаря которым реализуются самые дерзкие планы Главного управления разведки. На их счету операции в глубоком тылу врага (в том числе - на территории Российской Федерации), высадки в Крыму, освобождение острова Змеиный и "вышек Бойко" и множество других мероприятий, о которых вы точно слышали. Они - тот карательный меч, который везде достанет врагов", - пишет пресс-служба.
Для того, чтобы присоединиться к подразделению необходимо заполнить анкету-заявку по ссылке.
Какие требования:
Условия службы в подразделении:
Операции ГУР
С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины военная разведка провела ряд дерзких и сложных спецопераций, в том числе и в тылу врага. Среди них, например:
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