Впиши имя в историю рыцарства. ГУР объявило о наборе в свои подразделения активных действий

"Подразделения активных действий ГУР МО Украины - это те силы, благодаря которым реализуются самые дерзкие планы Главного управления разведки. На их счету операции в глубоком тылу врага (в том числе - на территории Российской Федерации), высадки в Крыму, освобождение острова Змеиный и "вышек Бойко" и множество других мероприятий, о которых вы точно слышали. Они - тот карательный меч, который везде достанет врагов", - пишет пресс-служба.

Для того, чтобы присоединиться к подразделению необходимо заполнить анкету-заявку по ссылке.

Какие требования:

пригодность к службе по состоянию здоровья и моральным качествам;

гражданство Украины;

возраст 18-40 лет;

мотивация уничтожать врага;

хорошая физическая выносливость;

готовность выполнять задачи в зоне активных боевых действий;

наличие боевого опыта будет преимуществом;

отсутствие близких родственников, которые являются гражданами Российской Федерации;

недопустимость употребления наркотиков;

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Условия службы в подразделении:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

квалифицированная подготовка в учебном центре;

полное материальное обеспечение;

денежное обеспечение от 70 000 до 140 000 гривен (+ премии) в зависимости от выполнения поставленных задач;

санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей;

бесплатная медицинская помощь, страхование и другие социальные гарантии.

Операции ГУР

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины военная разведка провела ряд дерзких и сложных спецопераций, в том числе и в тылу врага. Среди них, например: