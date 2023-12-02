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Впиши ім’я в історію лицарства. ГУР оголосило про набір у свої підрозділи активних дій

Субота 02 грудня 2023 10:34
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Впиши ім’я в історію лицарства. ГУР оголосило про набір у свої підрозділи активних дій Фото: ГУР оголосило про набір у свої підрозділи активних дій (t.me/DIUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Головне управління розвідки України оголосило про набір до підрозділів активних дій, які реалізують найзухваліші операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки України.

"Підрозділи активних дій ГУР МО України - це ті сили, завдяки яким реалізуються найзухваліші плани Головного управління розвідки. На їхньому рахунку операції в глибокому тилу ворога (в тому числі - на території Російської Федерації), висадки в Криму, звільнення острова Зміїний і "вишок Бойка" та безліч інших заходів, про які ви точно чули. Вони - той каральний меч, який всюди дістане ворогів", - пише пресслужба.

Для того, аби приєднатись до підрозділу необхідно заповнити анкету-заявку за посиланням.

Які вимоги:

  • придатність до служби за станом здоров’я і моральними якостями;
  • громадянство України;
  • вік 18−40 років;
  • мотивація нищити ворога;
  • хороша фізична витривалість;
  • готовність виконувати завдання в зоні активних бойових дій;
  • наявність бойового досвіду буде перевагою;
  • відсутність близьких родичів, які є громадянами Російської Федерації;
  • неприпустимість вживання наркотиків;
  • відсутність непогашеної або незнятої судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Умови служби в підрозділі:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення для чинних військовослужбовців;
  • кваліфікована підготовка в навчальному центрі;
  • повне матеріальне забезпечення;
  • грошове забезпечення від 70 000 до 140 000 гривень (+ премії) залежно від виконання поставлених завдань;
  • санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей;
  • безоплатна медична допомога, страхування та інші соціальні гарантії.

Операції ГУР

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України військова розвідка провела низку зухвалих й складних спецоперацій, у тому ж числі й в тилу ворога. Серед них, наприклад:

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