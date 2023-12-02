Впиши ім’я в історію лицарства. ГУР оголосило про набір у свої підрозділи активних дій
Головне управління розвідки України оголосило про набір до підрозділів активних дій, які реалізують найзухваліші операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки України.
"Підрозділи активних дій ГУР МО України - це ті сили, завдяки яким реалізуються найзухваліші плани Головного управління розвідки. На їхньому рахунку операції в глибокому тилу ворога (в тому числі - на території Російської Федерації), висадки в Криму, звільнення острова Зміїний і "вишок Бойка" та безліч інших заходів, про які ви точно чули. Вони - той каральний меч, який всюди дістане ворогів", - пише пресслужба.
Для того, аби приєднатись до підрозділу необхідно заповнити анкету-заявку за посиланням.
Які вимоги:
- придатність до служби за станом здоров’я і моральними якостями;
- громадянство України;
- вік 18−40 років;
- мотивація нищити ворога;
- хороша фізична витривалість;
- готовність виконувати завдання в зоні активних бойових дій;
- наявність бойового досвіду буде перевагою;
- відсутність близьких родичів, які є громадянами Російської Федерації;
- неприпустимість вживання наркотиків;
- відсутність непогашеної або незнятої судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Умови служби в підрозділі:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення для чинних військовослужбовців;
- кваліфікована підготовка в навчальному центрі;
- повне матеріальне забезпечення;
- грошове забезпечення від 70 000 до 140 000 гривень (+ премії) залежно від виконання поставлених завдань;
- санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей;
- безоплатна медична допомога, страхування та інші соціальні гарантії.
Операції ГУР
З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України військова розвідка провела низку зухвалих й складних спецоперацій, у тому ж числі й в тилу ворога. Серед них, наприклад:
- звільнення острова Зміїний;
- повернення контролю над "Вишками Бойка";
- операція "Синиця";
- та низка інших.
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