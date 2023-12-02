Впиши имя в историю рыцарства. ГУР объявило о наборе в свои подразделения активных действий
Главное управление разведки Украины объявило о наборе в подразделения активных действий, которые реализуют самые дерзкие операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Украины.
"Подразделения активных действий ГУР МО Украины - это те силы, благодаря которым реализуются самые дерзкие планы Главного управления разведки. На их счету операции в глубоком тылу врага (в том числе - на территории Российской Федерации), высадки в Крыму, освобождение острова Змеиный и "вышек Бойко" и множество других мероприятий, о которых вы точно слышали. Они - тот карательный меч, который везде достанет врагов", - пишет пресс-служба.
Для того, чтобы присоединиться к подразделению необходимо заполнить анкету-заявку по ссылке.
Какие требования:
- пригодность к службе по состоянию здоровья и моральным качествам;
- гражданство Украины;
- возраст 18-40 лет;
- мотивация уничтожать врага;
- хорошая физическая выносливость;
- готовность выполнять задачи в зоне активных боевых действий;
- наличие боевого опыта будет преимуществом;
- отсутствие близких родственников, которые являются гражданами Российской Федерации;
- недопустимость употребления наркотиков;
- отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
Условия службы в подразделении:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- квалифицированная подготовка в учебном центре;
- полное материальное обеспечение;
- денежное обеспечение от 70 000 до 140 000 гривен (+ премии) в зависимости от выполнения поставленных задач;
- санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей;
- бесплатная медицинская помощь, страхование и другие социальные гарантии.
Операции ГУР
С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины военная разведка провела ряд дерзких и сложных спецопераций, в том числе и в тылу врага. Среди них, например:
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