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Впиши имя в историю рыцарства. ГУР объявило о наборе в свои подразделения активных действий

Суббота 02 декабря 2023 10:34
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Впиши имя в историю рыцарства. ГУР объявило о наборе в свои подразделения активных действий Фото: ГУР объявило о наборе в свои подразделения активных действий (t.me/DIUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Главное управление разведки Украины объявило о наборе в подразделения активных действий, которые реализуют самые дерзкие операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Украины.

"Подразделения активных действий ГУР МО Украины - это те силы, благодаря которым реализуются самые дерзкие планы Главного управления разведки. На их счету операции в глубоком тылу врага (в том числе - на территории Российской Федерации), высадки в Крыму, освобождение острова Змеиный и "вышек Бойко" и множество других мероприятий, о которых вы точно слышали. Они - тот карательный меч, который везде достанет врагов", - пишет пресс-служба.

Для того, чтобы присоединиться к подразделению необходимо заполнить анкету-заявку по ссылке.

Какие требования:

  • пригодность к службе по состоянию здоровья и моральным качествам;
  • гражданство Украины;
  • возраст 18-40 лет;
  • мотивация уничтожать врага;
  • хорошая физическая выносливость;
  • готовность выполнять задачи в зоне активных боевых действий;
  • наличие боевого опыта будет преимуществом;
  • отсутствие близких родственников, которые являются гражданами Российской Федерации;
  • недопустимость употребления наркотиков;
  • отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Условия службы в подразделении:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • квалифицированная подготовка в учебном центре;
  • полное материальное обеспечение;
  • денежное обеспечение от 70 000 до 140 000 гривен (+ премии) в зависимости от выполнения поставленных задач;
  • санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей;
  • бесплатная медицинская помощь, страхование и другие социальные гарантии.

Операции ГУР

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины военная разведка провела ряд дерзких и сложных спецопераций, в том числе и в тылу врага. Среди них, например:

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