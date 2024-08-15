UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Впевнено рухаються далі. Бійці 225 ОШБ показали відео з Курського напрямку

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сили оборони продовжують рух у Курській області Російської Федерації. Ворожі триколори падають на землю, а окупанти здаються в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 225 Окремий штурмовий батальйон.

"Поки керівництво Росії не може зрозуміти, що відбувається на "споконвічно російських землях", ми впевнено рухаємося далі. Підрозділ із білорусами працює: триколори падають на землю, росіяни здаються в полон, а "Ахмат" - просто чай.
Диктатури обов'язково впадуть", - пише 225 ОШБ. 

Бої у Курській області 

"Прорив" російського кордону стався 6 серпня 2024 року. Протягом наступного тижня українські бійці розширили плацдарм та взяли під контроль Суджу, разом з іншими десятками населених пунктів. 

Тим часом президент Володимир Зеленський вже обговорив можливість створення військових комендатур на території російського регіону.  

Детальніше про ситуацію в Курській області - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні