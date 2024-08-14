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Лубінець пояснив, навіщо створювати військові комендатури у Курській області

Київ, Середа 14 серпня 2024 20:42
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Лубінець пояснив, навіщо створювати військові комендатури у Курській області Фото: Дмитро Лубінець, український омбудсмен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна може створити військові комендатури у Курській області, оскільки це, зокрема, знадобиться для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що на сьогоднішній нараді з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалося питання військових комендатур.

"(Це обговорювали - ред.) для того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі задля добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, треба буде створити військові комендатури", - зазначив Лубінець.

Він розповів, що з'являться військові комендатури чи ні - вирішуватиме військове командування України. Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права.

Варто зауважити, що військова комендатура - це орган, який діє у певному регіоні чи зоні та відповідає за військові питання.

Зокрема, його сфера діяльності поширюється на: взаємодію з місцевими органами влади, організацію безпеки на важливих об'єктах, забезпечення військових усім необхідним.

Що передувало

Нагадаємо, вперше інформація про можливість створення військових комендатур на території Курської області, де відбуваються активні бойові дії, з'явилася сьогодні, 14 серпня.

Це питання на нараді з українськими чиновниками обговорював президент України Володимир Зеленський.

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