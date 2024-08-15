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Уверенно двигаются дальше. Бойцы 225 ОШБ показали видео с Курского направления

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Силы обороны продолжают движение в Курской области Российской Федерации. Вражеские триколоры падают на землю, а оккупанты сдаются в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 225 Отдельный штурмовой батальон.

"Пока руководство России не может понять, что происходит на «исконно русских землях», мы уверенно движемся дальше. Подразделение с белорусами работает: триколоры падают на землю, россияне сдаются в плен, а "Ахмат" - просто чай.
Диктатуры обязательно падут", - пишет 225 ОШБ. 

Бои в Курской области

"Прорыв" российской границы произошел 6 августа 2024 года. В течение следующей недели украинские бойцы расширили плацдарм и взяли под контроль Суджу вместе с другими десятками населенных пунктов.

Между тем, президент Владимир Зеленский уже обсудил возможность создания военных комендатур на территории российского региона.

Подробнее о ситуации в Курской области - в материале РБК-Украина.

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