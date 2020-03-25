Впервые за последние недели Нацбанк не проводил интервенции по продаже валюты

Фото: Нацбанк (РБК-Украина)

Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 грн за доллар

Впервые за последние несколько недель Национальному банку не пришлось проводить интервенции по продаже валюты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что межбанковский рынок балансировался без участия НБУ. Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 грн за доллар США.

"Еще одна хорошая новость - в ближайшие дни банки смогут пополнить свои кассы наличным долларом. Партия банкнот должна вскоре поступить в Украину, после чего Национальный банк проведет очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, що на минувшей неделе, в среду и четверг, 18-19 марта, впервые с начала острой фазы коронавирусного кризиса жители Украины сдали в кассы банков больше валюты, чем купили.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ планирует в ближайшее время завезти большую партию наличного доллара, чтобы обеспечить работу касс банков для удовлетворения потребностей населения.

Ранее в Нацбанке сообщали, что Международные резервы Украины составляют около 25 млрд долларов, чего достаточно для сглаживания колебаний гривны в сторону укрепления.