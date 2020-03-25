ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Впервые за последние недели Нацбанк не проводил интервенции по продаже валюты

Новости » Экономика     25.03.2020 - 00:16
Впервые за последние недели Нацбанк не проводил интервенции по продаже валюты
Фото: Нацбанк (РБК-Украина)

Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 грн за доллар

Впервые за последние несколько недель Национальному банку не пришлось проводить интервенции по продаже валюты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что межбанковский рынок балансировался без участия НБУ. Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 грн за доллар США.

"Еще одна хорошая новость - в ближайшие дни банки смогут пополнить свои кассы наличным долларом. Партия банкнот должна вскоре поступить в Украину, после чего Национальный банк проведет очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, що на минувшей неделе, в среду и четверг, 18-19 марта, впервые с начала острой фазы коронавирусного кризиса жители Украины сдали в кассы банков больше валюты, чем купили.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ планирует в ближайшее время завезти большую партию наличного доллара, чтобы обеспечить работу касс банков для удовлетворения потребностей населения.

Ранее в Нацбанке сообщали, что Международные резервы Украины составляют около 25 млрд долларов, чего достаточно для сглаживания колебаний гривны в сторону укрепления.

НБУ назвал главные факторы роста экономики Украины в прошлом году В НБУ обосновали снижение учетной ставки во время кризиса
Новости Украины Национальный банк Украинывалюта
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь