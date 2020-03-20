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НБУ в ближайшее время завезет в Украину крупную партию наличных долларов

Новости » Финансовый кризис 2020     20.03.2020 - 13:41
НБУ в ближайшее время завезет в Украину крупную партию наличных долларов
Фото: Олег Чурій (пресс-служба НБУ)

Ситуация с дефицитом евро уже решена, по долларам ведутся переговоры

Национальный банк Украины решает проблему с дефицитом наличной иностранной валюты. Об этом сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге.

Как отметил Чурий, в начале этой недели в банках не хватало наличной валюты, что было связано с проблемами с авиасообщением.

"Мы подключились к решению этой проблемы и уже обеспечили банки достаточным количеством банкнот в евро", - сообщил он.

По его словам, вчера НБУ провел первый аукцион и продал банкам 36 млн евро, предложив банкам 100 млн евро.

"Сегодня мы проводим еще один аукцион, уже на 200 млн евро продажи наличного евро за безналичный евро", - сообщил он, добавив, что аукционы продолжатся и на следующей неделе.

По его словам, в активной фазе находятся переговоры о доставке наличного доллара из США. "Мы надеемся, что в ближайшее время нам удастся завезти крупную партию наличного доллара, чтобы обеспечить работу касс банков по удовлетворению нужд населения", - добавил Чурий.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины ввел систему антикризисных мер на период карантина из-за коронавируса. При этом НБУ не вводит никаких ограничений на работу банковской системы.

Напомним, Национальный банк Украины 19 марта провел первую операцию по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 млн евро. Национальный банк получил заявки от 6 банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме.

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Темы: Курс доллара
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