В НБУ заявили, что имеют достаточно резервов для сдерживания гривны

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня регулятор продал на межбанке еще 300 млн долларов

Международные резервы Украины составляют около 25 млрд долларов, чего достаточно для сглаживания колебаний гривны в сторону укрепления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка в Facebook.

Сообщается, что сегодня регулятор продал на межбанке еще 300 млн долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

В НБУ объяснили, что в связи с пандемией коронавируса спрос на валюту превышает предложение. При этом, активнее всего скупают доллары именно украинские компании.

"Национальный банк имеет достаточно накопленных резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных психологическим фактором. Мы не планируем вводить валютные ограничения и будем придерживаться последовательной политики на валютном рынке", - говорится в сообщении.

В Нацбанке также отметили, что достаточные запасы валюты удалось накопить в прошлом году, когда ситуация на рынке была более благоприятной.

"Для сглаживания колебаний гривни в сторону укрепления Национальный банк выкупил с рынка почти 8 млрд долларов США в резервы (чистая покупка). Поэтому сегодня мы имеем достаточную подушку безопасности, чтобы сглаживать колебания гривны уже в другую сторону", - пояснили в НБУ.