В НБУ заметили спад ажиотажного спроса населения на валюту

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пик спроса на валюту был зафиксирован 10-17 марта

На минувшей неделе, в среду и четверг, 18-19 марта, впервые с начала острой фазы коронавирусного кризиса жители Украины сдали в кассы банков больше валюты, чем купили. Об этом сообщает Экспертная платформа НБУ в Facebook.

По данным экспертов, этим объясняется то, что обменный курс на наличном рынке, который пересекал отметку 29 грн/доллар в середине месяца, снизился примерно на 1 гривну по курсам продажи. Кроме того, обменные курсы наличного и межбанковского рынка сблизились.

Как отмечается в сообщении, всплеск спроса на наличную валюту был зафиксирован 10-17 марта 2020 года.

"Именно в этот период в кассах банков граждане покупали значительно больше инвалюты, чем сдавали. Это влекло за собой стремительное снижение обменного курса гривны. Пик покупок пришелся на 10, 11 и 16 марта: в эти дни украинские банки продали в кассах соответственно 148 млн долларов, 114 млн долларов и 106 млн долларов. При том, что среднедневной спрос на наличную валюту в этому году составляет 64 млн долларов", - говорится в сообщении.

В целом, по данным НБУ, с начала года по 19 марта банки выкупили у клиентов на 402,5 млн долларов больше, чем продали им (куплено банками - 3854,3 млн долларов, продано - 3451,8 млн долларов).

"В то же время после валютной либерализации физические лица могут покупать инвалюту в безналичном виде, в частности через банковские приложения. По этому показателю пиковый спрос пришелся на 11 и 17 марта. После этого имеет место тренд на возвращение рынка к состоянию начала марта, когда украинцы покупали на свои счета примерно столько же валюты, сколько и продавали", - добавили эксперты НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины 19 марта провел первую операцию по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 млн евро. Национальный банк получил заявки от 6 банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме.

НБУ также планирует в ближайшее время завезти большую партию наличного доллара, чтобы обеспечить работу касс банков для удовлетворения потребностей населения.