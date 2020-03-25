Вперше за останні тижні Нацбанк не проводив інтервенції з продажу валюти

Фото: Нацбанк (РБК-Україна)

Котирування знаходилися переважно в діапазоні 27,7-28 грн за долар

Вперше за останні кілька тижнів Національному банку не довелося проводити інтервенції з продажу валюти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Наголошується, що міжбанківський ринок балансувався без участі НБУ. Котирування знаходилися переважно в діапазоні 27,7-28 грн за долар США.

"Ще одна хороша новина - в найближчі дні банки зможуть поповнити свої каси готівковим доларом. Партія банкнот повинна незабаром надійти в Україну, після чого Національний банк проведе чергову операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що на минулому тижні, в середу і четвер, 18-19 березня, вперше з початку гострої фази коронавірусної кризи жителі України здали в каси банків більше валюти, ніж купили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ планує найближчим часом ввезти велику партію готівкового долара, щоб забезпечити роботу кас банків для задоволення потреб населення.

Раніше в Нацбанку повідомляли, що Міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд доларів, чого достатньо для згладжування коливань гривні в бік зміцнення.