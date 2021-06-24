Впервые за последние 130 лет: на Закарпатье зафиксировали рекордную жару

"23 июня температурный показатель достиг исторического рекорда! Автоматическая метеостанция "Ужгород", зафиксировала рекордную температуру за 130 лет: показатель термометра достиг отметки +39.8 градусов",- говорится в сообщении.

Известно, что предварительно рекордно жарким этот день был в 2002 году с отметкой +37.7.

По прогнозам синоптиков, такая аномальная жаркая погода продержится в области несколько дней.

Сейчас в регионе объявлен высший уровень пожарной опасности из-за высокой температуры.

Впрочем, как отмечают синоптики, такая высокая температура и отсутствие дождей положительно влияет на виноградники и плодовые сады.

В ведомстве рекомендуют в солнечные часы (с 10:00 до 16:00) оставаться в помещениях, а прогулки на свежем воздухе планировать на утренние и вечерние часы.