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Впервые за последние 130 лет: на Закарпатье зафиксировали рекордную жару

Автор: Мария Кучерявец

На Закарпатье вчера зафиксировали температурный рекорд. Впервые за последние 130 лет столбики термометра достигли почти 40 градусов с плюсовой отметкой.

Об этом сообщает официальный сайт Закарпатской областной государственной администрации.

"23 июня температурный показатель достиг исторического рекорда! Автоматическая метеостанция "Ужгород", зафиксировала рекордную температуру за 130 лет: показатель термометра достиг отметки +39.8 градусов",- говорится в сообщении.

Известно, что предварительно рекордно жарким этот день был в 2002 году с отметкой +37.7.

По прогнозам синоптиков, такая аномальная жаркая погода продержится в области несколько дней.

Сейчас в регионе объявлен высший уровень пожарной опасности из-за высокой температуры.

Впрочем, как отмечают синоптики, такая высокая температура и отсутствие дождей положительно влияет на виноградники и плодовые сады.

В ведомстве рекомендуют в солнечные часы (с 10:00 до 16:00) оставаться в помещениях, а прогулки на свежем воздухе планировать на утренние и вечерние часы.

Напомним, что в Украине сегодня ожидается жара до +35.

Также синоптики прогнозируют грозовые дожди в западных и южных областях.

Добавим, что сегодня плотное облако пыли из пустыни Сахара накроет большую часть Юго-Восточной Европы.

В сочетании с жарой это облако может вызвать снижение качества воздуха, а также респираторные заболевания.

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