ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Европу накрыло гигантское пылевое облако из Сахары: чем это грозит

Новина українською →
Европа, Четверг 24 июня 2021 10:20
Европу накрыло гигантское пылевое облако из Сахары: чем это грозит Фото: Европу накрыла гигантское пылевое облако из Сахары (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 24 июня плотное облако пыли из пустыни Сахара накроет большую часть юго-восточной Европы. В сочетании с жарой это облако может вызвать снижение качества воздуха, а также респираторные заболевания.

Об этом сообщает The Watchers.

"Очень плотное облако пыли Сахары последние пару дней движется над Средиземным морем в Италию и юго-восточную Европу. В сочетании с исключительно высокими температурами, влияющие на регион, эта пыль способствует снижению видимости, респираторным заболеванием и снижению индекса качества воздуха",- говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня облако пыли распространится на юго-восточную часть Европы, включая Словению, Хорватию и Сербию.

Кроме того, 25 июня от пылевого облака пострадают южная Италия и западная Греция.

Вчера огромный шлейф пыли пролетел над Сицилией и югом Италии, большой частью Боснии и Герцеговины, Албанией и западной Грецией.

Напомним, что левобережная часть Украины оказалась под пылевой бурей под названием "Астраханский суховей".

Причиной бури стало выдувание почвы в южных районах России и усиление скорости ветра.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европа Гидрометцентр жара Пески
NEWS
После инцидента в Черном море в РФ заявили о готовности применять военные методы на границе
После инцидента в Черном море в РФ заявили о готовности применять военные методы на границе
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ