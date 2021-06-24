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Грозовые дожди не отходят, но жара во всех областях Украины: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Четверг 24 июня 2021 08:00
Грозовые дожди не отходят, но жара во всех областях Украины: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня будут грозовые дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня будет жара до +35. Также синоптики прогнозируют грозовые дожди в западных и южных областях.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня грозовые дожди в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в оккупированном Крыму.

На западе днем будет +32+35 днем, а ночью +17+20.

На севере днем ожидается +32+35, а ночью +18+21.

В центре будет днем +32+34, а ночью +19+21.

На востоке прогнозируют днем +33+35, а ночью +20+22.

На юге передают днем +28+32, а ночью +18+20.

Грозовые дожди не отходят, но жара во всех областях Украины: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Днем передают +32+34, а ночью +20+22.

Напомним, на западе Украины вчера был сильный ливень. Спасатели предупредили об угрозе паводков.

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