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Вперше за останні 130 років: на Закарпатті зафіксували рекордну спеку

Автор: Марія Кучерявець

На Закарпатті вчора зафіксували температурний рекорд. Вперше за останні 130 років стовпчики термометра досягли майже 40 градусів з позначкою плюс.

Про це повідомляє офіційний веб-сайт Закарпатської обласної державної адміністрації.

"23 червня температурний показник досягнув історичного рекорду! Автоматична метеостанція "Ужгород", зафіксувала рекордну температуру за 130 років: показник термометра досяг поділки +39.8 градусів",- йдеться у повідомленні.

Відомо, що попередньо рекордно спекотним цей день був у 2002 році з позначкою +37.7.

За прогнозами синоптиків, така аномальна спекотна погода протримається в області декілька днів.

Наразі у регіоні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки через високу температуру.

Втім, як зазначають синоптики, така висока температура та бездощів'я позитивно впливає на виноградники та плодові сади.

У відомстві рекомендують у сонячні години (з 10:00 до 16:00) залишатися у приміщеннях, а прогулянки на свіжому повітрі планувати на ранковий та вечірній час.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні очікується спека до +35.

Також синоптики прогнозують грозові дощі у західних та південних областях.

Додамо, що сьогодні щільна хмара пилу з пустелі Сахара накриє більшу частину південно-східної Європи.

У поєднанні зі спекою ця хмара може спричиняти зниження якості повітря, а також респіраторні захворювання.

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