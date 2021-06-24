Вперше за останні 130 років: на Закарпатті зафіксували рекордну спеку

"23 червня температурний показник досягнув історичного рекорду! Автоматична метеостанція "Ужгород", зафіксувала рекордну температуру за 130 років: показник термометра досяг поділки +39.8 градусів",- йдеться у повідомленні.

Відомо, що попередньо рекордно спекотним цей день був у 2002 році з позначкою +37.7.

За прогнозами синоптиків, така аномальна спекотна погода протримається в області декілька днів.

Наразі у регіоні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки через високу температуру.

Втім, як зазначають синоптики, така висока температура та бездощів'я позитивно впливає на виноградники та плодові сади.

У відомстві рекомендують у сонячні години (з 10:00 до 16:00) залишатися у приміщеннях, а прогулянки на свіжому повітрі планувати на ранковий та вечірній час.