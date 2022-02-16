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Впервые за 15 лет. Facebook изменил новостную ленту

Автор: Сергей Пышкин

Компания Meta, которая принадлежит Марку Цукербергу, изменила название новостной ленты Facebook. Спустя 15 лет ее переименовали просто в "Лента".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Вероятно, ребрендинг от компании является ответом на скандалы, что были вызваны новостями и информацией, которые распространялась в социальной сети.

Согласно исследованиям, пользователи Facebook чаще сталкиваются с дезинформацией, нежели с фактами в ленте новостей сети. Более того, регуляторы постоянно изучают, как крупные технологические гиганты ранжируют контент в своих каналах распространения информации.

Компания уже заявляла, что работает над сокращением количества контента, который повязан с политикой. Исследования от Meta показывают, что ее алгоритм новостей порой может и самих политиков подталкивать к более экстремальным высказываниям.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что штат Техас подал в суд против Meta из-за ее технологии распознавания лиц.

Тем временем в Европе могут заблокировать Facebook и Instagram.

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