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Instagram и Facebook могут заблокировать в Европе

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Понедельник 07 февраля 2022 16:38
Instagram и Facebook могут заблокировать в Европе Фото: мета может закрыть Facebook и Instagram в Европе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Meta, которая принадлежит Марку Цукербергу, может заблокировать работу соцсетей Instagram и Facebook на территории Европы. Все из-за правил об использовании персональных данных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mashable.

В соответствии с европейскими правилами использования данных, Meta не может получать данные жителей Европы на американских серверах. В то же время этот вопрос является решающим для компании относительно ее бизнеса как в плане работы, так и для рекламы.

Согласно закону ЕС, конфиденциальные данные пользователей хранятся исключительно в пределах юрисдикции союза.

"Если мы не можем передавать данные между странами и регионами, в которых мы работаем, или между ними, или если нам запрещено обмениваться данными между нашими продуктами и услугами, это может повлиять на нашу способность оказывать наши услуги, способ, которым мы оказываем наши услуги или наша способность таргетировать рекламу", — говорится в заявлении от Meta.

Meta надеется, что ей удастся достигнуть новых соглашений в 2022 году, однако если этого не произойдет, то компании, вероятно, придется отказаться от оказания ряда своих продуктов в Европе.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в компании Meta отреагировали на жалобы о домогательствах и добавили новые функции в виртуальную реальность.

В частности, Facebook впервые в истории не вырос по количеству активных пользователей.

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