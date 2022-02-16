Вперше за 15 років. Facebook змінив новинну стрічку

Ймовірно, ребрендинг від компанії є відповіддю на скандали, що були викликані новинами та інформацією, які поширювались в соціальній мережі.

Згідно з дослідженнями, користувачі Facebook частіше стикаються з дезінформацією, ніж з фактами в стрічці новин мережі. Більш того, регулятори постійно вивчають, як великі технологічні гіганти ранжують контент у своїх каналах поширення інформації.

Компанія вже заявляла, що працює над скороченням кількості контенту, який пов'язаний з політикою. Дослідження від Meta показують, що її алгоритм новин часом може і самих політиків підштовхувати до більш екстремальних висловлювань.