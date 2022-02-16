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Вперше за 15 років. Facebook змінив новинну стрічку

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Meta, яка належить Марку Цукербергу, змінила назву новинної стрічки Facebook. Через 15 років її перейменували просто в "стрічка".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Ймовірно, ребрендинг від компанії є відповіддю на скандали, що були викликані новинами та інформацією, які поширювались в соціальній мережі.

Згідно з дослідженнями, користувачі Facebook частіше стикаються з дезінформацією, ніж з фактами в стрічці новин мережі. Більш того, регулятори постійно вивчають, як великі технологічні гіганти ранжують контент у своїх каналах поширення інформації.

Компанія вже заявляла, що працює над скороченням кількості контенту, який пов'язаний з політикою. Дослідження від Meta показують, що її алгоритм новин часом може і самих політиків підштовхувати до більш екстремальних висловлювань.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що штат Техас подав до суду проти Meta через її технологію розпізнавання облич.

Тим часом в Європі можуть заблокувати Facebook і Instagram.

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