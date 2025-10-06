Вперше за всю історію: Трамп анонсував масштабне будівництво кораблів та підводних човнів

Сполучені Штати випереджають інші країни у сфері підводних човнів на 25 років.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ лідера перед солдатами Військово-морських сил США.
"Ніхто навіть близько не стоїть. Ніхто не може з нами зрівнятися", - сказав глава держави, звертаючись до військовослужбовців.
Він також повідомив про запуск створення нового підводного човна класу "Вірджинія" в грудні цього року й анонсував збільшення виробництва американських військових кораблів
"У нас буде побудовано більше чудових кораблів, ніж будь-коли за всю історію ВМС", - сказав Трамп.
Днями ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп може скасувати заборону для України на удари далекобійною зброєю по території Росії.
Також адміністрація президента США може розглянути можливість передачі Києву далекобійних ракет Tomahawk.
Водночас, експерти скептично оцінюють імовірність передачі Україні ракет цього типу через обмеженість арсеналів та ризик суттєвого загострення бойових дій.
Російський диктатор Володимир Путін попередив, що передача Україні ракет Tomahawk зруйнує відносини Москви з Вашингтоном.