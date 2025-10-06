UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Вперше за всю історію: Трамп анонсував масштабне будівництво кораблів та підводних човнів

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати випереджають інші країни у сфері підводних човнів на 25 років.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ лідера перед солдатами Військово-морських сил США.

"Ніхто навіть близько не стоїть. Ніхто не може з нами зрівнятися", - сказав глава держави, звертаючись до військовослужбовців.

Він також повідомив про запуск створення нового підводного човна класу "Вірджинія" в грудні цього року й анонсував збільшення виробництва американських військових кораблів

"У нас буде побудовано більше чудових кораблів, ніж будь-коли за всю історію ВМС", - сказав Трамп.

Далекобійні ракети для України

Днями ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп може скасувати заборону для України на удари далекобійною зброєю по території Росії.

Також адміністрація президента США може розглянути можливість передачі Києву далекобійних ракет Tomahawk.

Водночас, експерти скептично оцінюють імовірність передачі Україні ракет цього типу через обмеженість арсеналів та ризик суттєвого загострення бойових дій.

Російський диктатор Володимир Путін попередив, що передача Україні ракет Tomahawk зруйнує відносини Москви з Вашингтоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампВМС США