Впервые за всю историю: Трамп анонсировал масштабное строительство кораблей и подлодок

"Никто даже близко не стоит. Никто не может с нами сравниться", - сказал глава государства, обращаясь к военнослужащим.

Он также сообщил о запуске создания новой подводной лодки класса "Вирджиния" в декабре этого года и анонсировал увеличение производства американских военных кораблей

"У нас будет построено больше замечательных кораблей, чем когда-либо за всю историю ВМС", - сказал Трамп.