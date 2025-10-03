ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Reuters: Україна може не отримати Tomahawk від США

США, П'ятниця 03 жовтня 2025 01:23
UA EN RU
Reuters: Україна може не отримати Tomahawk від США Ілюстративне фото: Tomahawk для України залишаються під питанням (navy mil)
Автор: Никончук Анастасія

США розглядають можливість розширення військової підтримки Києва, проте обговорювані поставки далекобійних ракет залишаються під питанням. Експерти вказують на обмежені запаси озброєнь і ризики нової ескалації конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Запит України на передачу крилатих ракет Tomahawk викликав сумніви у Вашингтоні. Ці ракети створювалися для ВМС США і мають дальність до 2500 кілометрів, що дало б змогу Києву завдавати ударів по ключових об'єктах на російській території, зокрема по Москві. Однак чиновники підкреслюють, що запаси обмежені і їх використання пов'язане з іншими військовими потребами.

Можливі альтернативи

Американська сторона зазначає, що в арсеналі Києва вже є озброєння, що застосовується для атак по наземних цілях. Як альтернативу обговорюється передача інших систем з меншою дальністю, а також можливість того, що європейські союзники закуплять сучасні ракети та нададуть їх Україні.

Зміна риторики США

Останніми тижнями Дональд Трамп заявив, що Київ здатний повернути території, захоплені Росією, назвавши російську армію "паперовим тигром". На цьому тлі рішення допомогти Україні у визначенні цілей для ударів по російській енергетичній інфраструктурі стало одним із перших результатів нової позиції Вашингтона.

Реакція Москви та дані про виробництво

У Кремлі заявили, що можлива передача Україні Tomahawk призведе до чергового витка ескалації між Росією і Заходом. Згідно зі звітами Пентагону, з середини 1980-х років США закупили майже дев'ять тисяч таких ракет. Останніми роками виробництво становило від 55 до 90 одиниць на рік, а у 2026 році планується придбати 57 ракет.

Нагадуємо, що спецпредставник США Кіт Келлог уточнив, що його нещодавні заяви щодо можливої передачі Україні ракет Tomahawk не пов'язані з офіційними рішеннями у Вашингтоні. При цьому він зазначив, що використання такого озброєння здатне значно вплинути на розвиток війни.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп, як очікується, може скасувати обмеження на використання американської далекобійної зброї для ударів по території Росії, а також його адміністрація розглядає можливість передачі Україні ракет Tomahawk.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Військова допомога Війна в Україні
Новини
Путін зробив вкид про Куп'янськ, Покровськ і Костянтинівку: що вигадав цього разу
Путін зробив вкид про Куп'янськ, Покровськ і Костянтинівку: що вигадав цього разу
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим