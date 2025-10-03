Reuters: Україна може не отримати Tomahawk від США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Запит України на передачу крилатих ракет Tomahawk викликав сумніви у Вашингтоні. Ці ракети створювалися для ВМС США і мають дальність до 2500 кілометрів, що дало б змогу Києву завдавати ударів по ключових об'єктах на російській території, зокрема по Москві. Однак чиновники підкреслюють, що запаси обмежені і їх використання пов'язане з іншими військовими потребами.

Можливі альтернативи

Американська сторона зазначає, що в арсеналі Києва вже є озброєння, що застосовується для атак по наземних цілях. Як альтернативу обговорюється передача інших систем з меншою дальністю, а також можливість того, що європейські союзники закуплять сучасні ракети та нададуть їх Україні.

Зміна риторики США

Останніми тижнями Дональд Трамп заявив, що Київ здатний повернути території, захоплені Росією, назвавши російську армію "паперовим тигром". На цьому тлі рішення допомогти Україні у визначенні цілей для ударів по російській енергетичній інфраструктурі стало одним із перших результатів нової позиції Вашингтона.

Реакція Москви та дані про виробництво

У Кремлі заявили, що можлива передача Україні Tomahawk призведе до чергового витка ескалації між Росією і Заходом. Згідно зі звітами Пентагону, з середини 1980-х років США закупили майже дев'ять тисяч таких ракет. Останніми роками виробництво становило від 55 до 90 одиниць на рік, а у 2026 році планується придбати 57 ракет.